ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها عاطل بأسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج يديرها عاطل بمسكنه، وذلك فى إطار خطة المديرية لضبط الأسلحة النارية غير المرخصة والمتاجرين فيها واستهداف البؤر الإجرامية.

كان اللواء عاطف قليعى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى اخطارا يفيد تمكن ضباط المباحث خلال حملة أمنية من استهداف مسكن المأذون بتفتيشه"م م ا ع" 48 سنة لا يعمل مقيم النخيلة دائرة مركز أبوتيج لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بمسكنه، وأسفرت عن القبض عليه وبتفتيش مسكنه تم ضبط بندقية خرطوش محلية الصنع و3 طلقات ذات العيار.

كما تم ضبط أدوات وأجزاء تستخدم في التصنيع ومنها 3 قطع حديد، 2 ماسورة معدنية، أزميل مرزبة جاكوش، قطع خشبية، مولد كهربائي (ماكينة لحام)، 2 مفتاح شنيور، أسطوانة غاز مثبت بها خرطوم لحام،4 بنط حديدية، 12 أسطوانة خاصة بالصاروخ، ذراع لماكينة لحام، صاروخ ومنشار كهربى، 5 مفاتيح يدوى، ومقص معدني كبير الحجم، شنبر، بقصد التصنيع والاتجار، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.