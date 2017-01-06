مصرع ربة منزل اصطدم بها قطار أثناء عبورها مزلقان بأبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت ربة مزل مصرعها؛ إثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها مزلقان منيل شيحة بمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة.



> تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بمصرع سيدة اصطدم بها قطار بمزلقان منيل شيحة بمركز أبو النمرس.



> انتقل العميد خالد كامل، مأمور قسم أبو النمرس، إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص، أنه أثناء عبور "لوزة خليل إبراهيم 33 عاما، ربة منزل"، شريط السكة الحديد من المزلقان، مغلق بالجنزير، اصطدم بها القطار رقم 149 القادم من الفيوم اتجاه ضواحي الجيزة، ما أدى إلى وفاتها في الحال.



> تم نقل الجثة إلى مستشفى أبو النمرس، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.