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حبس 10 أشخاص بالسنبلاوين لقطع الطريق احتجاجا على تغيب سيدة منذ 10 أيام

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حبس 10 أشخاص بالسنبلاوين لقطع الطريق احتجاجا على تغيب سيدة منذ 10 أيام حبس 10 أشخاص بالسنبلاوين لقطع الطريق احتجاجا على تغيب سيدة منذ 10 أيام

>الدقهلية - شريف الديب

أمر مدير نيابة مركز السنبلاوين بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس 10 من أهالى قرية ديو الوسطى 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت النيابة لهم تهمم قطع طريق عام والتظاهر وتكدير السلم العام.

كان العشرات من أهالى قرية ديو الوسطى التابعة لدائرة المركز، قد قطعوا طريق السنبلاوين تمى الامديد من أمام القرية، احتجاجا على تغيب إحدى السيدات بالقرية أثناء عودتها من القاهرة  منذ ما يقرب من عشرة أيام دون الوصول إليها، وأشعلوا النيران فى إطارات الكاوتش وجذوع النخيل، ورفضوا مرور السيارات على الطريق.

انتقلت القيادات الأمنية بمديرية الأمن إلى القرية، وحاولوا إقناع الأهالى بفتح الطريق لتسيير الحركة، بالإضافة إلى تكثيف البحث عن السيدة المتغيبة.

 

 

 

 


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