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مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد: تهنئة عيد الميلاد صباح اليوم بالكاتدرائية

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مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد: تهنئة عيد الميلاد صباح اليوم بالكاتدرائية مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد: تهنئة عيد الميلاد صباح اليوم بالكاتدرائية

>بورسعيد – محمد عزام

أعلن القس أرميا فهمى، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن التهنئة بعيد الميلاد المجيد ستكون صباح اليوم السبت؛ وذلك ليتفرغ الكهنة والقساوسة للصلوات والشعائر الدينية ليلة العيد؛ بناءاً على تعليمات الأنبا تادرس، مطران بورسعيد .

وأكد "فهمى"، أنه سيتم استقبال كافة المهنئين من طوائف الأهالى غداً بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال فى شارع 23 يوليو من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة  ١١صباحاً .‏

ومن المرتقب أن يقوم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء زكي صلاح، مدير الأمن، ‏ولفيف من ‏القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة؛ بتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد فى كنيسة الكاتدرائية.

 

 

 


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