6 عادات سيئة تؤثر على صحتك.. "تخلص منها"

كتبت آلاء الفقى

إذا كنت تنسى شرب الماء أو تشاهد التلفزيون بشكل مفرط أو تتفحص هاتفك أثناء النوم، حان الوقت لتتوقف عن هذه العادات السيئة، التى تؤثر تأثيرا كبيرا على صحتك العامة، وفى هذا الصدد قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" طرقا للتخلص من العادات اليومية السيئة كشرب الخمر أو إدمان الأطعمة غير الصحية أو الإفراط فى مشاهدة التلفزيون وغيرها من العادات الأخرى التى تؤثر سلبا على صحتك.

فبالنسبة للتخلص من شرب الخمر فى الليل:

فمن المعروف أن الكحول يجعلك تشعر بالسعادة، بسبب المواد الكيميائية التى تؤدى إلى إطلاق هرمونات ينتج عنها الشعور بالسعادة فى كل صباح، لذا فبدلا من تناول الخمور يوميا ابدأ بشرب المشروبات التى تحتوى على نسبة قليلة من الكحول، ثم ابدأ التخلى عنها بالتدريج حتى تتخلى عن هذه العادة تماما.

2.إدمان مشاهدة التلفزيون فى وقت متأخر:

قضاء الكثير من الوقت أمام التلفزيون يضر أكثر مما ينفع، وحان الوقت للتوقف عن فعل ذلك، ويمكنك استبدال ذلك بفعل أشياء أخرى مثل قراءة كتاب جيد أو الاستماع إلى بعض الموسيقى الخفيفة حتى تخلد إلى النوم .

3.عدم شرب ما يكفى من الماء:

بعض الناس لديها الكثير من الأعذار كالنسيان، عندما يتعلق الأمر بشرب الماء، وأفضل ما يمكن القيام به للتغلب على نسيان شرب الماء حمل زجاجة من الماء فى يديك، واستهلاك الفاكهة والخضروات الغنية بالماء .

4.استخدام الهاتف الذكى قبل النوم :

كشفت إحدى الدراسات أن الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف يعيقك عن النوم، لأنه يحفز الدماغ والبقاء مستيقظا، لذا توقف عن استخدام الهاتف قبل ساعتين من النوم.

5. لا تستطيع مقاومة إدمان الكافيين:

فهناك عدد من الأشخاص لا يستطيعون الاستغناء عن شرب كوب القهوة فى الصباح حتى قبل شرب كوب من الماء، فهذه من أسوأ العادات.

6.الإفراط فى تناول الأطعمة غير الصحية عند الإجهاد:

اعلم أولا أن الغذاء ليس حلا لجميع مشاكلك، فقد تشعر أنك أفضل، لكن لا تعتقد أن هناك حدودا لكمية الطعام الذى تأكله بشراهة، فإنه قد يؤثر على صحتك ويزيد من وزنك ويعرضك لعدد من الأمراض.