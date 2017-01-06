حظك اليوم برج السرطان الجمعة 6-1-2017.. أنت قادر على ضبط النفس والتعامل بهدوء

كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم الجمعة 6 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة ، أنت بحاجة لممارسة الرياضة يوميا لا تتجاهل الأمر خاصة أنك اكتسبت المزيد من الوزن".

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أنك قادر على ضبط النفس وخاصة أنك ستتعرض لبعض المواقف المستفزة فى مجال العمل ، فالتعامل بهدوء سيظهر الجانب الساحر لشخصيتك .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أنه من الأفضل أن تنحى مشاكلك مع الشريك جانبا و أن تنظر للشق الإيجابى بهذه العلاقة وخاصة أن الشريك يعمل على دعمك فى أغلب الأحيان.

الصعيد الصحى لمواليد برج السرطان

علماء الفلك يؤكدون أنك بحاجة لممارسة الرياضة يوميا ، لا تتجاهل الأمر وخاصة أنك اكتسبت المزيد من الوزن ، من جهة أخرى ينصحك العلماء بضرورة التوقف عن التدخين وتناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل القهوة و الشاى بكميات كبيرة .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك أنه بالضرورة أن تعطى نفسك المزيد من الوقت لكى تدللها وذلك بأبسط الطرق سواء المشى فى إحدى الأماكن التى بها خضرة أو بممارسة إحدى هواياتك القديمة مثل القراءة او الرسم أو العزف على إحدى الآلات الموسيقية.