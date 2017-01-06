حظك اليوم برج الدلو الجمعة6/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو على المستوى الصحى والعاطفى والمهنى، إذ يتميز الرجال من أبناء هذا البرج بخفة الظل.

حظك اليوم برج الدلو على المستوى العاطفى..

على الرغم من أن علاقتك العاطفية أفضل من الماضى، إلا أنك تحتاج إلى بعض الوقت لكى تتفهم ما يدور حولك، كذلك من المفترض أن تحدث بعض الأمور الطارئة على مستوى علاقتك بشريك الحياة.

برج الدلو على الصعيد المهنى..

عليك التركيز أكثر خلال هذا الوقت، اليوم الاستثمارات المالية ستكون أفضل ومن المتوقع أن تربح أموالا، كما يتوقع علماء الفلك أن تحصل اليوم على ترقية تنتظرها منذ فترة طويلة.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، ربما تصاب ببعض الآلام فى منطقة الظهر، من الضرورى أن تحصل على إجازة سريعة من العمل وتسترخى لأيام.

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة...

أنت الآن بكامل حماسك لكى تغير كثيرا من الأمور السيئة من حولك، كما أنه من المفترض أن تسافر قريبًا مع مجموعة من الأصدقاء.