حظك اليوم برج الحوت الجمعة 6-1-2017.. تعانى من كثرة الطاقة السلبية بمجال العمل

كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الحوت لليوم الجمعة 6 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة ، ستعانى من كثرة الطاقة السلبية التى تحيطك بمجال العمل وهو الأمر الذى سيزيد شعورك بالإحباط، كما تعانى من الكسل منذ فترة طويلة وعليك أن تعيد النظر فى كيفية تحسين نمط حياتك اليومية " .

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أنك ستعانى من كثرة الطاقة السلبية التى تحيطك بمجال العمل وهو الأمر الذى سيزيد شعورك بالإحباط .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أنه يوم ممتاز من أجل تحديد أهدافك مع الشريك وتعيد تقييم هذه العلاقة وإذا كنت تبحث عن الاستقرار مع الشريك لا تترك الأمور تسير بعشوائية فالقرارات الحاسمة ستجعل العلاقة قوية وهادئة .

الصعيد الصحى لمواليد برج الحوت

علماء الفلك يؤكدون أنك تعانى من الكسل منذ فترة طويل وعليك أن تعيد النظر فى كيفية تحسين نمط حياتك اليومية فتحدد مواعيد ثابتة للنوم و الاستيقاظ بالإضافة إلى ممارسة التمرينات الرياضية بشكل منتظم بالإضافة إلى تناول نظام غذائى متوازن .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

يتوقع علماء الفلك أن هذه الفترة بحاجة لانتقاء كل المحيطين بك فليس جميعهم أصدقاء مخلصون .

من جهة أخرى من المتوقع أن تتعرض لضائقة مالية وذلك بسبب تبذيرك المستمر .