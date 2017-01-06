حظك اليوم برج القوس الجمعة 6/1/2017.. توتر اليوم فى علاقتك بالحبيب

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على المستوى الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالصراحة الشديدة.

حظك اليوم برج القوس على المستوى العاطفى..

يتطلب منك الكثير من الصبر اليوم، الحبيب عصبى بعض الشىء وهو ما يجعلك تفضل الصمت كحل أفضل فى مثل هذه الأوقات، كذلك عليك أن تستمع إليه وتسعى لتحقيق حلمه فى أن تكون علاقتكما على ما يرام.

برج القوس على الصعيد المهنى...

على الرغم من أن لديك ظروف عائلية، إلا أن العمل يفرض عليك اليوم بذل الكثير من الجهد وكذلك الوقت خصوصًا أن هناك أعمال عليك القيام بها اليوم ولا مجال لأى تأجيل.

برج القوس على الصعيد الصحى..

صحتك جيدة اليوم، كما أن حالتك المزاجية كذلك أفضل كثيرًا بعد ضغوط عصبية تعرضت لها فى الفترة الأخيرة، استمتع اليوم بالجو الهادئ.

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة...

من المتوقع أن تكون أمورك على ما يرام، كذلك تتخلص من التغيرات التى تحدث لك فى العمل، إلا أن الأوضاع الآن أكثر استقرارًا من قبل.