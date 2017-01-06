أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة -
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس الجمعة 6/1/2017.. توتر اليوم فى علاقتك بالحبيب

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الجمعة 6/1/2017.. توتر اليوم فى علاقتك بالحبيب حظك اليوم برج القوس الجمعة 6/1/2017.. توتر اليوم فى علاقتك بالحبيب

>

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على المستوى الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالصراحة الشديدة.

برج القوس على المستوى العاطفى..

يتطلب منك الكثير من الصبر اليوم، الحبيب عصبى بعض الشىء وهو ما يجعلك تفضل الصمت كحل أفضل فى مثل هذه الأوقات، كذلك عليك أن تستمع إليه وتسعى لتحقيق حلمه فى أن تكون علاقتكما على ما يرام.

برج القوس على الصعيد المهنى...

على الرغم من أن لديك ظروف عائلية، إلا أن العمل يفرض عليك اليوم بذل الكثير من الجهد وكذلك الوقت خصوصًا أن هناك أعمال عليك القيام بها اليوم ولا مجال لأى تأجيل.

برج القوس على الصعيد الصحى..

صحتك جيدة اليوم، كما أن حالتك المزاجية كذلك أفضل كثيرًا بعد ضغوط عصبية تعرضت لها فى الفترة الأخيرة، استمتع اليوم بالجو الهادئ.

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة...

من المتوقع أن تكون أمورك على ما يرام، كذلك تتخلص من التغيرات التى تحدث لك فى العمل، إلا أن الأوضاع الآن أكثر استقرارًا من قبل.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى