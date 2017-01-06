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حظك اليوم حظك اليوم برج الثور الجمعة 6/1/2017.. استعد لبعض الأخبار الجيدة

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حظك اليوم حظك اليوم برج الثور الجمعة 6/1/2017.. استعد لبعض الأخبار الجيدة حظك اليوم حظك اليوم برج الثور الجمعة 6/1/2017.. استعد لبعض الأخبار الجيدة

>كتبت مى الشامى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى،إذ يتميز أبناء هذا البرج بالعناد، كذلك حب المعرفة والفضول ، استعد لبعض الأخبار الجيدة، اليوم .

برج الثور على الصعيد المهني:

اليوم أنت لست قادرا على إصلاح عقلك ، أنت تهدر وقتاً كبيرا اليوم فى التفكير، بإمكانك طلب مشورة ذوى الخبرة المهنية .

برج الثور على الصعيد العاطفي:

إذا كنت تحلم بالتمتع بلحظات رومانسية مع شريك حياتك أو حبيبك، فاليوم فرصة جيدة لذلك .

برج الثور على الصعيد الصحي:

إذا كنت تقود سيارة خد حذرك اليوم واحترس من القيادة خاصة الطرق السريعة .. حادث بسيط قد يحدث لك ، ولا تتسكع فى الخارج بعد انتهاء عملك ، انهِ عملك واسترخِ فى المنزل.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

استعد لبعض الأخبار الجيدة، اليوم ، وخاصة فيما يتعلق بمنزلك،يجب أن تستفيد من الطاقة الإيجابية .


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مصر 365

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