حظك اليوم حظك اليوم برج الثور الجمعة 6/1/2017.. استعد لبعض الأخبار الجيدة

>كتبت مى الشامى
نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى،إذ يتميز أبناء هذا البرج بالعناد، كذلك حب المعرفة والفضول ، استعد لبعض الأخبار الجيدة، اليوم .
برج الثور على الصعيد المهني:
اليوم أنت لست قادرا على إصلاح عقلك ، أنت تهدر وقتاً كبيرا اليوم فى التفكير، بإمكانك طلب مشورة ذوى الخبرة المهنية .
برج الثور على الصعيد العاطفي:
إذا كنت تحلم بالتمتع بلحظات رومانسية مع شريك حياتك أو حبيبك، فاليوم فرصة جيدة لذلك .
برج الثور على الصعيد الصحي:
إذا كنت تقود سيارة خد حذرك اليوم واحترس من القيادة خاصة الطرق السريعة .. حادث بسيط قد يحدث لك ، ولا تتسكع فى الخارج بعد انتهاء عملك ، انهِ عملك واسترخِ فى المنزل.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
استعد لبعض الأخبار الجيدة، اليوم ، وخاصة فيما يتعلق بمنزلك،يجب أن تستفيد من الطاقة الإيجابية .
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