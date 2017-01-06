حظك اليوم برج الميزان الجمعة 6 /1 /2017..ابتعد عن أعمال المضاربة اليوم

واحد من أهم الأبراج التى تتسم بحبها للمغامرة والغيرة الشديدة التى لا تظهر إلا بإرادتهم، بالإضافة إلى عدم الثقة فى الآخرين بسهولة و الانفعال اللذان يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الميزان الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فضلاً عن ولائهم.

على الصعيد المهنى..

الابتعاد عن أعمال البورصة والمضاربة اليوم يكون أفضل لك، فالحظ لن يحالفك وتركيزك ابتعد عن مستواه الطبيعى، وفكر فى كيفية استعادة أرباحك الضائعة اليوم.

على الصعيد العاطفى..

أنت من الشخصيات التى تتسم بروح الدعابة وخفة الظل، لكن اليوم لن تستطيع أن تظهر أمام الأصدقاء بهذه الروح، بعد حالة الاضطراب الأسرى التى تسيطر عليك.

على الصعيد الصحى

حالتك المزاجية السيئة تؤثر على حالتك الصحية، وتعانى من عدد من المشاكل بالمعدة وقد تزعجك اليوم آلام القولون العصبى، فحاول أن تلتزم بتعليمات الطبيب.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يكون اليوم بعيداً عن الأرباح المادية بسبب تركيزه فى مشاكله الأسرية التى أخذت قدرا كبيرا من اهتمامه فى الفترة الحالية.