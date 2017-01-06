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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 6/1/2017.. تحتاج إلى الرعاية الصحية

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 6/1/2017.. تحتاج إلى الرعاية الصحية حظك اليوم برج الحمل الجمعة 6/1/2017.. تحتاج إلى الرعاية الصحية

> كتبت مى الشامى

برج الحمل من الأبراج النارية التى تتسم بالحماس والعصبية بعض الشىء، ورغم حدة انفعالاتهم إلا أن طيبتهم تميزهم عن غيرهم من الأبراج، ويقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك، لأبناء برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الحمل على الصعيد المهنى:

من المحتمل أن تواجه سلسلة من الحظ الجيد فى مشاريعك المتعلقة بالمضاربة ، سوف تكون قادرا على اتخاذ قرار منطقى ومناسب اليوم.

 

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

تغييرات كبيرة على حياتك العاطفية اليوم، وهناك بعض الأحداث أو معلومات تساعدك على فهم الدوافع وراء الإجراءات المحيرة من شريك حياتك فى الأسبوع الماضى.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

تتمتع بصحة جيدة بشكل عام، ولكن مع الوقت قد تحتاج إلى رعاية صحتك والنظام الغذائى حتى تشمل الفيتامينات المتعددة فى نظامك الغذائى وخاصة A و C و E والتى بدورها سوف تساعدك على الحفاظ على الجهاز المناعى جيدا، أيضا لابد أن تشرب 8-10 أكواب من الماء .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

اليوم هو اكتمال بدايات جديدة،  لديك فرص جديد تأتى فى طريقك لتشكيل وتغيير حياتك، ولكن تحتاج إلى اغتنام هذه الفرص لأن ليس هناك متسع من الوقت.


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