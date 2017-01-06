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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 6/1/2017.. الحذر و التفكير الهادئ ضروريان لتجنب مشاكل العمل

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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 6/1/2017.. الحذر و التفكير الهادئ ضروريان لتجنب مشاكل العمل برج الجدى حظك اليوم الجمعة 6/1/2017.. الحذر و التفكير الهادئ ضروريان لتجنب مشاكل العمل

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عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما، وتعلقه الدائم بالعادات والتقاليد وحب الأسرة يجعل منه شخصا محبا للغير، هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى.

برج الجدى على الصعيد المهنى..

تحتاج أن تكون فى حالة من التأهب واليقظة اليوم، فمن يريدون الإيقاع بك كثيرون، خاصة بعدما توليت أحد المناصب العليا التى يتسارع عليها عدد من الزملاء.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

شريك حياتك قد يفاجئك اليوم بهدية وجلسة رومانسية تعود بها الحياة بينكما إلى طبيعتها، ومن المحتمل أن يتطرق الحديث بينكما إلى عدد من الخطوات الجادة التى تقوى من العلاقة.

 

على الصعيد الصحى ..

 

حالتك الصحية مستقرة، لكن التوتر والضغط العصبى يؤثران على ضغط الدم، ويؤديان إلى خلل كبير به.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يكون اليوم فى حالة مزاجية متوترة بسبب كثرة التفكير فى مشاكل العمل التى لا تنتهى منذ فترة طويلة وصدامات مع عدد من الزملاء الذين ظهرت معادنهم اليوم.


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مصر 365

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