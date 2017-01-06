برج العقرب حظك اليوم الجمعة 6/1/2017..علاقتك بالحبيب تحتاج إلى مراجعة كبيرة

الصندوق الأسود الذى يحتوى على الحقيقة الكاملة دون أن يفصح عنها، وبئر الأسرار الذى يعلم كل شىء، وروح هادئة ومشاعر دافئة تتستر وراء هذا القناع الذى يضعه برج العقرب ونقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العقرب على الصعيد المهنى..

تحاول أن تتظاهر بالتركيز فى العمل، لتخفى حالة التوتر و الغضب بسبب مشاكلك مع شريك حياتك، وعليك أن تبتعد عن اتخاذ أى قرارات هامة من شأنها التأثير على حياتك المهنية فيما بعد.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

غيرتك القوية وشكك فى تصرفات الجميع هى الأسباب الرئيسية فى التوتر الدائم بعلاقتك بالحبيب، الحب له عدة دلائل هامة غير الغيرة والشك حاول أن تراجع تصرفاتك.

على الصعيد الصحى ..

لا تجعل اهتمامك بالآخرين يشغلك عن حالتك الصحية، تحتاج إلى قسط كبير من الراحة بعد الإرهاق الكبير الذى تعيش فيه بسبب ضغط العمل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش اليوم بعيداً عن اهتمامه بنفسه الذى ينعكس عليه بشكل سلبى و يؤثر على علاقته بالآخرين ويتعرض مولود العقرب إلى حالة من الميل للعزلة للتفكير فى الخطوات التى يجب أن يتخذها فى الفترة القادمة.