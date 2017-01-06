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حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الجمعة 6/1/2017.. يوم إيجابى والنجوم فى صالحك

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حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الجمعة 6/1/2017.. يوم إيجابى والنجوم فى صالحك حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الجمعة 6/1/2017.. يوم إيجابى والنجوم فى صالحك

>كتبت أسماء زيدان

هو برج الازدواجية الأول بلا منافس، مشهور بالتسلط والعصبية الشديدة إلا أنه يريد فرض الحق من وجهة نظره على الآخرين فينصب نفسه قاضيا للحكم على الآخرين، إنه أحد الأبراج الهوائية، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى .

حظك اليوم الجوزاء على الصعيد المهنى :

تميل إلى مواصلة العمل رغم أى تحدى ويدفعك حبك لعملك إلى مواصلته والقيام به حتى فى المنزل حتى لا تجد أن هناك أمرا كان يستوجب عليك القيام به ولم تفعله.

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

أنت تسير لتعلم شىء جديد عن شريك حياتك، وهذه المعلومات الجديدة قد تكون مفاجأة كبيرة لك، ولكن هذه مفاجأة سارة ويمكن أيضًا للمعلومات الجديدة أن تحل عددا من المشاكل والقضايا المربكة بعلاقتك.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

هذا هو الوقت المناسب لمراجعة النظام الغذائى الخاص بك تمامًا، تأكد من تضمين الفواكه والخضار والحليب والبروتينات الخالية من فى غذائك وهذا أمر ضرورى لصحتك، وتنفيذ هذه التغييرات الغذائية ستكون أصعب بكثير من التخطيط لها ومشاركة شريك الحياة تساعدك على اتباعها.

الجوزاء وتوقعات علماء الفلك الفترة القادمة :

النجوم فى صالحك وسيبدأ اليوم بجانب إيجابى وعليك أن تحاول جدولة الأنشطة الرسمية ليكون لك فرصة أكبر للنجاح ومن الأفضل أن تبقى فى المساء منغمسًا فى أنشطة الاسترخاء كما أن شخصا غير متوقع قد يأتى لزيارتك .

 


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