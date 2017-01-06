حظك اليوم برج العذراء ليوم الجمعة 6/1/2017.. ارتباك بمكان عملك والمخاطرة مطلوبة

كتبت أسماء زيدان

هو برج شديد الدهاء يتمكن بأساليب ناعمة من الوصول لأهدافه فهو عكس ما يظهر عليه من وداعة أمام الجميع، إنه برج العذراء أحد الأبراج الترابية التى تميل إلى حب الأشياء ذات القيمة المادية، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى .

حظك اليوم العذراء على الصعيد المهنى :

بعض الارتباك بمهنتك واليوم سوف تحصل على الحلول الممكنة ، وما قمت من مخاطرة ستؤتى ثمارها قريبًا .

العذراء على الصعيد العاطفى :

أنت ذاهب لاكتشاف بعدًا جديدًا فى علاقتك لكون سلوك شريك الحياة محير جدًا فى الآونة الأخيرة ولكن اليوم التفسيرات سوف تصبح متاحة والأمر متروك لك لتفعل ما تفعله من هذه المعلومات، ويستحسن أن تفكر طويلًا قبل اتخاذ أى إجراء.

العذراء على الصعيد الصحى :

لا تستطيع أن تكون فى مزاج جيد لمتابعة التدريبات الروتينية الخاصة بك، وعليك التركيز على الرعاية الصحية مرة أخرى.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة :

صراحتك اليوم تفوق الأيام السابقة، قد تبدو الأجواء خانقة بعض الشىء ، ومن الأفضل التخطيط لبعض الأنشطة الانفرادية لأنك بحاجة لتعديل سلوكك لتتناسب مع الآخرين .