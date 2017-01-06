"إعلام البرلمان" تنتهى من مناقشة قانون نقابة الأثريين الأسبوع المقبل

كتب محمد مجدى السيسى

تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان، برئاسة النائب أسامة هيكل، اجتماعين يومى الأحد والاثنين الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون نقابة الأثريين .

وقال أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستنتهى من مشروع قانون نقابة الأثريين الأسبوع المقبل، تمهيدًا لمناقشته فى إحدى الجلسات العامة وإصداره .

وكان زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، قد طالب فى آخر جلسة استماع عقدتها اللجنة حول مشروع القانون، بضرورة انتهاء البرلمان من مناقشة وإصدار قانون نقابة الأثريين، موجهًا التحية لأسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام لتقديمه مشروع القانون إلى البرلمان، متابعًا: "ده إنجاز غير عادى، ولو البرلمان أنجز القانون هضربلكم تعظيم سلام".

وتابع زاهى حواس، إن تعديلات على مشروع القانون سيقدمها للبرلمان غدا، متابعًا: "نحتاج مليار و 200 ألف جنيه سنوياً علشان نرمم آثارنا ونطورها، وضمن التعديلات، إننا ناخد 1% من الدخل علشان نقدر نطور".