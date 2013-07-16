"حسام عبدالعزيز" يقدم نصائح لمرضى "ضغط الدم" يجب تجنبها خلال شهر رمضان

كتب : منى السداوي منذ 20 دقيقة

مع قدوم رمضان تزداد مخاوف وتساؤلات مرضى ضغط الدم المرتفع، عما يجب اتباعه، ومالا يستحب القيام به.. الدكتور حسام عبد العزيز، أستاذ الأمراض الباطنية والكبد، أكد أن علاج الضغط سهل، حيث يوجد الكثير من الأدوية الفعالة، فضغط الدم من أسهل الأمراض في العلاج لكن مضاعفاته علاجها طويل.

وشدد الدكتور حسام عبدالعزيز لـ"الوطن"، على أنه يجب على مريض ضغط الدم المرتفع اتباع عدة عادات، بالنسبة للمأكولات والمشروبات، فبالنسبة للمأكولات يشكل الملح الخطر الرئيسي علي مريض الضغط المرتفع فيجب تقليل الأملاح علي قدر المستطاع، وعدم تناول المخللات والأطعمة التي تحتوي على نسبة أملاح كبيرة مثل البسطرمة، ويفضل عدم استخدام مرق الدجاج في الأطعمة المقدمة لمريض الضغط المرتفع لاحتوائها على نسبة كبيرة من الأملاح.

أما بالنسبة للمشروبات، يجب عدم شرب العرقسوس؛ لأنه من المشروبات غير المستحبة؛ لأنه يجعل الجسم يحتفظ بكميات كبيرة من الملح والصوديوم، ويمكن أن يستبدل بالكركاديه، كما لا يستحب شرب المياه الغازية لأنها تشكل خطرًا على المريض لاحتواء الصودا على نسبة أملاح، كما يجب التقليل من تناول المشروبات والعصائر التي تحتوي على مواد حافظة.

وأضاف الدكتور حسام، إن الله "لا يكلف نفسًا إلا وسعها"، فإذا كان المريض غير قادر على الصيام، بسبب ارتفاع درجه الحرارة أو تعدد جرعات الدواء فلا يشق على نفسه، كما ينصح بضرورة تناول جرعات الدواء في مواعيدها سواء كانت جرعة واحدة تؤخذ في السحور، أو جرعتين واحدة في السحور والأخرى أثناء الفطار، كما يجب على المريض ضرورة قياس الضغط بانتظام.