الزراعة: تدريب 5300 مهندس زراعى ومنح 200 "الضبطية القضائية" العام الحالى

كتب عز النوبى

قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه سيتم تدريب 5300 مهندس زراعى من خلال برنامج تدريبى مكثف، لزيادة الإنتاجية فى المحاصيل الزراعية لموسمى الشتوى والصيفى العام الجارى، بالإضافة إلى تدريب 200 مراقب من المهندسين الزراعيين، ومنحهم حق الضبطية القضائية للمبيدات المغشوشة والمهربة بجميع المحافظات.

وأكد محمد عبد المجيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من تدريب المهندسين الزراعين كيفية التعرف على المبيدات المهربة والمغشوشة، وتنفيذ برامج المكافحة المتكاملة، فى إطار الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات، وبرنامج مكافحة محصول قصب السكر فى محافظات قنا، والأقصر، وأسوان، وبرامج مكثفة للاستخدام الآمن فى تقليل استهلاك المياه للمحاصيل الشرهة.

وأوضح رئيس لجنة مبيدات الآفات، إن منح المهندسين الزراعيين حق الضبطية القضائية للمبيدات المغشوشة والمهربة، لكيفية التعرف على المهرب منها بمختلف المحافظات، حيث توصل اللجنة زيادة عدد مفتشى حق الضبطية القضائية، للسيطرة على أسواق تداول المبيدات، والحد من المغشوش، وضبط السوق المحلى وتحويل المخالف لجهات التحقيق.

وأكد محمد عبد المجيد، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تعمل دوريًا بالتنسيق مع وزارات: الرى، والبيئة، والتموين، والداخلية، والصحة، والمالية، والاستثمار، والصناعة، لتنفيذ حملات الإغلاق لجميع أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة، أو ما يطلق عليه مصانع "بئر السلم" بالمحافظات، وتكثيف لجان الرقابة على الموانئ ومنافذ الاستيراد لمنع تهريب المبيدات، وتشديد الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات للحد من المغشوش.

وتابع رئيس لجنة المبيدات، أن اللجنة مستمرة فى برنامجها التدريبى المكثف للمهندسين الزراعيين، على كيفية إدارة منظومة مبيدات الآفات والطرق المثلى فى استخدام آلة الرش وتجهيز المستحضرات، والاستخدام الآمن والفعال للمبيدات بما يقلل من متبقيات المبيدات على الحبوب وعدم الإضرار بالتربة، والبيئة، وصحة المزارعين، بالإضافة إلى رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وخاصة الحبوب للحد من الاستيراد، واستفادة مربيى الماشية من بعض المحاصيل الزراعية كعلف للحيوانات والدواجن.