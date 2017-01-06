أزمة صحيه لرئيس منتخب السويس بسبب الزمالك

تعرض إسماعيل بدره رئيس نادى منتخب السويس، لوعكة صحية بعد مشادات كلاميه مع أعضاء مجلس الإدارة بسبب اتفاقه مع نائب رئيس الزمالك بشأن رحيل خالد جلال لاعب الفريق إلى النادى الأبيض والاتفاق على استعارة لاعبين من ميت عقبه دون الرجوع لزملائه فى المجلس .

وانتقد أعضاء مجلس إدارة نادى منتخب السويس، تصرفات الرئيس الفردية مما تسبب لأزمة صحيه لرئيس النادى.

وقال محمد خضرى عضو المجلس، أنه من الصعب حضور رئيس النادى للجلسة الطارئة بعد تعرضه لأزمة الصحية، والتى من المفترض أن يتم تحديد اسم المدير الفنى الجديد للفريق الأول.