أحمد خطاب يطلب الرحيل من الترسانة

كتب - هيثم عويس

طلب أحمد خطاب حارس مرمى الترسانة من إدارة ناديه السماح له بفسخ تعاقده مع النادى والرحيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية بعد دخوله فى طريق مسدود مع المدير الفنى هشام زكريا وإدارة ناديه وابتعاده على المشاركة مع الفريق بشكل أساسى .

وقد اجتمع اللاعب بأيمن على أمين صندوق النادى وطلب منه فسخ التعاقد ، إلا أن الأخير رفض بسبب عدم وجود سوى حارس واحد هو عمرو أحمد ، فى الوقت الذى رحل فيه مصطفى ديدا إلى أف سى مصر وعدم وجود مكان فى القائمة للتعاقد مع حارس بديل فى ظل إلغاء نظام الإستبدال .