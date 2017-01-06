دراسة العقود والغرامات أبرز مهام أحمد مرتضى الجديدة داخل الزمالك

كتب أحمد توفيق

أعطى مجلس إدارة نادى الزمالك ، برئاسة مرتضى منصور ، تكليفات جديدة لأحمد مرتضى عضو المجلس ليتم تفعيلها خلال المرحلة القادمة فى محاولة لتصحيح الأوضاع وعلاج أى أزمة داخل فريق الكرة .

ويتولى أحمد مرتضى منصور منصب المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك ومن المقرر أن يتم تفعيل دوره بشكل جاد خلال الفترة القادمة وسيكون له مهام جديدة بتكليف رسمى من مجلس الإدارة .

دراسة العقود

سيقوم أحمد مرتضى بدراسة عقود كافة لاعبى الزمالك وإعداد تقرير عنها بتوضيح مدة كل عقد وقيمته وتحديد اللاعبين الذين يحتاجون زيادة قيمة العقد المادية أو تخفيضها وفقا للوضع وكذلك اللاعبين المطالب تجديد عقودهم فى المرحلة القادمة .

المستحقات المتأخرة

كما سيقوم أحمد مرتضى بالإطلاع على الكشوف الخاصة بلاعبى الزمالك وتحديد المستحقات المتأخرة لكل لاعب ومواعيد صرفها لتجنب أى أزمة بسبب مستحقات اللاعبين والتى دائما تكون سببا فى بعض الأزمات .

حل مشاكل اللاعبين

فيما سيكون أحمد مرتضى مختص بحل أزمات اللاعبين التى تطرأ فى أى وقت بالتنسيق مع مجلس الإدارة ليكون حلقة الوصل بين المجلس و اللاعبين فى محاولة لاحتواء أى أزمة قبل تصعيدها بشكل كبير يؤثر على مشوار الفريق .

العقوبات وفرض الالتزام

لن يكون دور أحمد مرتضى خاص بتقديم الخدمات فقط وإنما سيكون أيضا مسئول عن توقيع العقوبات حال خروج أحد عن النص وكانت البداية بتحديد غرامة 10 آلاف جنيه لأى لاعب و 20 ألف جنيه لأى عضو بالجهاز الفنى حال إصدار تصريحات بدون إذن لفرض السيطرة والنظام داخل الفريق .