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داليا خورشيد:رأى"الإيكونوميست"عن السوق المصرى يدل على صحة برنامج الحكومة

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داليا خورشيد:رأى"الإيكونوميست"عن السوق المصرى يدل على صحة برنامج الحكومة داليا خورشيد:رأى"الإيكونوميست"عن السوق المصرى يدل على صحة برنامج الحكومة

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قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إن ما نشرته مجلة "الإيكونوميست" الاقتصادية العالمية اليوم من رؤية إيجابية حول أداء السوق المصري ووضعها ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية في العالم خلال العام الجديد 2017، دليل على صحة القرارات الإيجابية التي اتخذتها والبرنامج الإصلاحي الجريء الذي بدأته وتعتزم مواصلته .


> وجاءت تصريحات وزيرة الاستثمار اليوم تعليقا على مقال كبير الاقتصاديين لدى المجلة سايمون بابتيست، في أول أعداد المجلة لسنة 2017 الصادر اليوم الخميس، والتي أشار خلاله إلى أن ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية يرجع إلى إصدار البنك المركزي المصري قرارا في نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف، وهو ما لاقى ترحيبا دوليا، مشيرا إلى أنه يعتقد أن السوق المصري تجاوز حالة التقلبات التي أعقبت اتخاذ هذا القرار، وأنه يتوقع تحسن أداء الجنيه المصري خلال عام 2017 ليرتفع بنسبة تصل إلى حوالي 14 بالمائة .


> وأضافت خورشيد، في تصريح لها اليوم ، أن مقال كبير الاقتصاديين لدى المجلة يعد رسالة لكل مستثمري العالم بأن ما يتم في السوق المصري هي خطوات غير مسبوقة في طريق تهيئة سوق جاذب للاستثمارات بكل ما يملكه من مقومات.
> وقالت الوزيرة "إن المقال يدلل بالأرقام أن 2017 سيكون الأفضل بالنسبة للسوق المصري الذي بدأ يتعافى ويلتقط أنفاسه وسيأخذ حقه من الاستثمارات العالمية مدعوما بحزمة تشريعية وإجراءات إصلاحية بدأت بالفعل ومستمرين في تحسين البيئة الاستثمارية ككل بإجراءات تنفيذية تضمن حق المستثمرين وتسهل لهم المعاملات مع كافه الجهات الحكومية.


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مصر 365

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