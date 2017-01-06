"جمعية الصناع": الصناعة هى الحل الوحيد لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية

حوار منال العيسوى

أكد وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين، ونائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن الصناعة هى الحل الوحيد لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية معتبرا أنه لا السياحة ولا الخدمات هى التى ستحل ازمة مصر مشددا أنه لا امل لمصر إلا فى الصناعة.

واعتبر أن عام 2017 سنة كبيسة ولو مرت هذه السنة بخير ستكون مصر فى 2018 أفضل دولة فى العالم، مؤكدا أن الصناعة كل أزمتها أن نصل فقط 2018.

وطالب هلال بعودة فكرة التنمية الحقيقية لتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات، وزيادة الناتج القومى الذى سيؤدى الى رفع دخل المواطن ودخول العملة الصعبة لمصر، حتى يمكننا مع الدولة مواجهة مشكلة الحاجة لتوظيف 600 الف خريج كل عام.

لماذا 2017 عام كبيس على الصناعة المصرية ؟

قبل رصد ما يحدث علينا أن نعرف هل الدولة تسعى للتنمية لايجاد فرص عمل وزيادة الصادرات ام ان الدولة تريد ان تكسب من الاستثمار ولا بد من عودة فكرة التنمية الحقيقية ، لتوفير فرص عمل ، وزيادة الصادرات ، وزيادة الناتج القومى الذى سيؤدى الى رفع دخل المواطن ودخول العملة مصر ولا بد من منح مميزات ، حتى يمكننا مع الدولة مواجهة 600 الف خريج كل عام بلا وظائف ، وفى حال عدم تشغيلهم سيتحولون لقنبلة موقوته على مواقع التواصل الاجتماعى ويكونوا سهل الاصطياد لاى فصيل معادى للبلدة ، ففرصة العمل الواحدة تكلف أكثر من 20 الف دولار.

هل ترى ان المصنعين لا يحصلون على امتيازات من الدولة ؟

مصر من اعلى تكاليف الصناعة فى الدول،والشركة القابضة للكهرباء تعامل المستثمرين " بالكرباج " وتقطع الكهرباء لو التأخير حتى يومين ولا يوجد فى مصر من يهتم بغلق مصنع ، لابد ان تصبح الخطة 10 سنوات بدل 5 ، بدلا من زيادة الاسعار كل 6 اشهر نخليها عام، فنحن كل ما نملكة من مميزات فى مصر هو الموقع الاستراتيجى والدولة هى الجهة الوحيدة التى تنتج الكهرباء والمياه وهذا هو الاحتكار بعينة وعلى أصحاب القرار ان يعرفوا أن التنمية للصناعة مختلفة عن اى قطاع آخر ولها اساسيات.

ماذا تقصد بأن التنمية الصناعية مختلفة عن القطاعات الاخرى؟

لا يمكن مساواه الصناعة بأى قطاع ، لان رأس مالنا حديد وخامات ، وكل فوائد ارباحنا كنا نعيدها مرة اخرى فى الصناعة فمثلا ، انا كمصنع احصل على قرض ب14% والمستورد من الصين أيضا يأخذ بنفس النسبة.

كيف تساوى بين مصنع ومستورد ، المستورد دورة رأس ماله 12 الى 15 مرة وانا فى الصناعة لو 3 مرات أبقى عبقرى .

فى رأيك من هو المسؤل الأول عن الصناعة فى مصر ؟

الصناعة فى مصر ليس لها اب ، فالقوانين تدخل وتخرج دون أن تناقش مع الفئة المستهدفة ، من يصدر قرارات تؤثر على الصناعة لا يكلف خاطره ان يناقشها مع المستثمرين والمصنعنين فلو ناقشوها لعرفوا مدى تضرر الصناعة من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ، ولا يوجد جهة فى مصر تقول أن من مصلحة الدولة أن هذه المصانع تظل تعمل حتى لو أن الدولة قامت على دعمها ، أوحتى لا نفقد وظائف لـ10 الاف عامل .

كيف ترى أداء لجنة الصناعة بالبرلمان وهل يصب فى صالح مستقبل الصناعة ؟

لابد ان يكون للجنة الصناعة بمجلس النواب دور أكبر وصلاحيات أكثر لعرض أى مشروع يؤثر على الصناعة قبل اقراره ويحظى بالمشاركة المجتمعية قبل اصداره ، فعندما ناقش قانون التأمينات الاجتماعية لجنة الصناعة فوجئت بالقانون، ولا يصب أدائها لصالح الصناعة، وكان عليهم قبل اصدار القوانين يشكلون لجان لدراسة القانون ومعرفة مدى تأثيره على الصناعة .

وماهو الحل فى رأيك لمواجهة ظاهرة توقف المصانع وما عددها بالتحديد؟

لا احد يملك احصائية حقيقية فى مصر حول عدد المصانع المتوقفة ، وحين يغلق المصنع ابوابه لا احد يهتم ولا يفرق مع احد ، وحين يشرد العمال بعد اغلاق المصنع ايضا لا احد يهتم.

اين الاستثمارات الصناعية فى خريطة االاقتصاد العربى والاوروبى ؟

الصناعة لا تدخل فى الخطة الاستثمارية ، وجميعها سياحى وخدمى واستثمار عقارى ، والاستيراد العشوائى خرب بيت مصر العشر سنوات الاخيرة ، فكل من يملك مال يذهب يشترى بـ 20 الف دولار كونتنر ، لعب اطفال أو فوانيس رمضان رديئة تتعطل اليوم الثانى ، ووكأنى حرقت الدولار ، و 10 سنوات نحرق فى دولارات .

هل نموذج التكامل الاقتصادى بين الدول الاوروبية يمكن ان نحققه بين الدول العربية؟

اطلاقا لا يمكن ان نحققه لعدم وجود ثقافة ، الدول الاوربية الفقراء لهم ثقافتهم ، كل المشكلات التى تحدث أساسها عدم وجود ثقافة للشعب ، فنحن منذ 30 عام لم نعزز قيمة صنع فى مصر، و لابد من وجود وزير ثقافة تكون مهمته تحويل الشعب المصرى ، ليدرك اهمية استخدامه واستهلاكه للمنتج المصرى وعلاقته بتقوية الاقتصاد المصرى وتوفير وظيفة لابنه.

فى رأيك لماذا زادت تكاليف الصناعة المصرية فى مصر عن بقية الدول؟

لان بعد ثورة 25 يناير ثقافة الشعب اتغيرت وزادت تكلفة العامل بسبب نسبة الاضرابات الفئوية ، فحدث فى الدولة تفكك وبالتالى كل ارصدة الدولة من الدولارات التى كانت مخزنة تم صرفها ، على مدار 4 سنوات واصبحت خزينة الدولة خاوية فى المقابل تكاليف الدولة كثيرة ، فبحثت الدولة عن سبل لزيادة دخل الخزينة ، فكانت الناس الواضحة من رجال الاعمال والصناعة بالمدن العمرانية الجيدة ، وبالتالى تكلفة الانتاج ارتفعت والعمالة و الطاقة والعملة كلها ارتفعت ، اضافة الى ضعف القوة الشرائية .

حماية المستهلك اعلنت مبادرة المنتج الاصلى لحماية الصناعة الوطنية وفجأه اختفت ما مبررك لهذا؟

اللواء عاطف يعقوب شخص محترم وشخصية قوية وله افكار جيدة ، ولكن المسألة تعود لثقافة الشعب ، فالسلوك ثقافة 30 عاما عجاف ، وحماية المستهلك لابد ان تشجع الناس على شراء المنتج المصرى ، وضرورة تسهيل طريقة للشكوى ، فالثقافة لا تؤدى الى زيادة انتاجنا ، وثقافة العمل غير موجودة، فلو القطاع الخاص اعلن عن وظائف بـ 2000 جنية والحكومة قالت 400 جنية هيروح للحكومة ويترك القطاع الخاص.

ما تقيميك لقرار تقليل الواردات وهل يخدم الصناعة ؟

كان قرار ايجايبى ولكن، لابد ان يعرف صانعى القرار ان هناك فرق بين مستلزمات انتاج وبين منتج كامل، فمستلزمات الانتاج لابد من عمل تسهيلات لاستيرادها ، لانها هى التى تحرك الصناعة المحلية .

هل المصانع اللى تحت السلم تعد منافس قوى لكبرى الشركات الصناعية ؟

بالتأكيد ، وستندهشى حين تعرفى اننا لا نستطيع منافسة المصانع اللى تحت السلم ، لأن المنافسة هنا ليست على جودة منتج ، وانما على تكلفة وبيع ، هو على سبيل المثال بياخد الكهرباء ببلاش ، ويبيع بنسبه عالية ، ولا يدفع تأمينات ولا ضريبة عقارية ونحن مكبلين بتكاليف الصناعة العالية ، ونحن اشترينا الارض من الدولة بسعر 100 جنية واليوم يريدون محاسبتنا عليها بسعر 650 جنية عند احتساب الضريبة العقارية لماذا يعاد تقيمها الآن وعند شراء الخامات والتصنيع والبيع يتم تحصل القيمة المضافة بنسبة 13% ، وعند تحقيق مكسب ندفع ، ضريبة دخل 22,5% .

بصفتك احد رجال الصناعة فى مصر ماهى الروشتة التى تضعها للنهوض بالصناعة بمفهومها التنموى؟

نحتاج فريق عمل ولجنة من كل الوزارات ، والمصنعين والرقابة الادارية واجهزة الدولة ونقعد نفضفض ، بدون الخوف من المسألة وبدون أى حرج ، لابد من وجود يقين ان الصناعة هى المنفذ الوحيد لخروج مصر من ازمتها ورفع الدخل القومى الصناعة هى الحل لا السياحة ولا الخدمات ، حين يكون هناك يقين سيعمل الجميع فى منظومة واحدة كل الناس بداية من رئيس الوزراء وصولا حتى الموظف الصغير فى الجمارك واى هيئة تتعامل مع المصنعين ، ليعلم الجميع أن الصناعة هى أمل مصر.

تعليقات الصور

1- الدكتور وليد هلال خلال حوار مع اليوم السابع

2- رئيس جمعية الصناع ونائب رئيس مستثمرى العاشر

3- وليد هلال : الصناعة هى مستقبل مصر

4- نائب رئيس جمعية المستثمرين : الكهرباء تعاملنا بالكرباج

5- رئيس جمعية الصناع: الصناعة لا اب لها

6- وليد هلال فى حوار لا تنقصه الجرأة

7- وليد هلال خلا وضع روشته للاقتصاد المصرى

8- وليد هلال: متفائل جدا بالرئيس عبد الفتاح السيسي