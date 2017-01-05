أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة -
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

فرنسا تنفي إعدادها لقرار أممي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

Google+ Print
فرنسا تنفي إعدادها لقرار أممي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي فرنسا تنفي إعدادها لقرار أممي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه

نفى رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، اليوم الخميس، قيام فرنسا بإعداد سرا مشروع قرار للأمم المتحدة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في أعقاب المؤتمر الدولي المرتقب بباريس في منتصف يناير الجاري.

وأكد لارشيه، في تصريح خلال زيارته للقدس، أنه لا يوجد حتى اليوم مقترح قرار سري تعده فرنسا بالأمم المتحدة بعد مؤتمر باريس.

وأوضح، أنه ليس لديه معلومات عن إعداد أي دولة أخرى لمشروع قرار حول هذا النزاع، مستبعدًا طرح أي مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من 15 إلى 20 يناير وهو تاريخ تسلم دونالد لمهامه كرئيس للولايات المتحدة خلفا لباراك أوباما.

وأشار “لارشيه” الذي اختتم زيارة لمدة أربعة أيام لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، إلى أن عددًا من المسؤولين الإسرائيليين الذين إلتقى بهم أبدوا تخوفهم من سعي فرنسا لترجمة نتائج مؤتمر باريس المرتقب في مشروع قرار أممي لدفع جهود السلام.

وكان “نتنياهو”،  قد أشار ضمنيًا إلى إمكانية إصدار قرار أممي جديد في أعقاب مؤتمر باريس قبل انتهاء ولاية باراك أوباما، فيما أكد اليمين الإسرائيلي أنه ينتظر تسلم دونالد ترامب السلطة.

يشار إلى أنه منذ مطلع 2016 تعارض إسرائيل بقوة المبادرة الفرنسية وترفض ما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإملاءات الدولية لحل أحد أقدم النزاعات، وذلك في الوقت الذي تعرب فيه السلطة الفلسطينية عن دعمها لهذه المبادرة، وازداد الضغط على اسرائيل في 23 ديسمبر الماضي مع تبني مجلس الأمن الدولي قرارًا، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في خطوة نادرة، للمطالبة بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبره عائقًا رئيسًا للسلام ولإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»