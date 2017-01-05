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السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

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السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

الرئيس عبدالفتاح السيسى

تلقى الرئيس عبدالفتاح ، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وتم خلال الاتصال التأكيد على متانة وتميز العلاقات المصرية البحرينية على المستويين الرسمي والشعبي، وتطلع القيادتين إلى استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة المستويات، ودفع آفاق التعاون الثنائي إلى آفاق جديدة، بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين.

كما تطرق الاتصال إلى مناقشة الأوضاع العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

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