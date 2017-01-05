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ريبيكا فيرجسون تشترط للغناء في حفل ترامب

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الخميس 05-01-2017 17:44

تلقت مغنية البوب البريطانية ريبيكا فيرجسون Rebecca Ferguson، دعوة للغناء في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد Donald Trump، إلا أنّ ردة فعلها اختلفت عن جميع النجوم.
فريبيكا البالغة من العمر 30 عاماً، لم ترفض بشكل قاطع، مثلما فعل عدد كبير من الفنانين، بل إنها اشترطت أن تغني أغنية Strange Fruit، في الحفل الذي سيقام في 20 يناير الجاري، وهي الأغنية التي تمثل كلماتها احتجاجاً على جرائم القتل والعنصرية ضد الأمريكيين من أصل أفريقي، وغنتها بيلي هوليدي في الثلاثينيات من القرن الماضي.
وقالت النجمة في بيان لها :"لقد تمت دعوتي، وهذا هو ردي، إذا سمحتم لي أن أغني Strange Fruit، الأغنية التي لها أهمية تاريخية كبيرة، وتم وضعها في القوائم السوداء داخل الولايات المتحدة الأمريكية نظرًا لكونها مثيرة للجدل، والتي تعيد تذكيرنا كيف أنّ الحب هو الشيء الوحيد الذي يمكنه قهر كلّ الكراهية في العالم، سوف أقبل دعوتكم، وأراكم في واشنطن".
يشار إلى أنّ دونالد ترامب، وردّاً على رفض العديد من النجوم الغناء في حفله، كتب في تغريدة خاصة أنّه لا يبالي بنجوم الصف الأوّل، بل كلّ ما يهتم له هو الشعب.
يشار إلى أنّ عدداً كبيراً من نجوم الغناء رفض المشاركة في حفل التنصيب، على رأسهم المغنية سيلين.

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