محمد فضل شاكر: أعود بأغنية تتضمّن رسالة أوجّهها لوالدي

كشف ابن الفنان فضل شاكر محمد لـ"سيدتي نت" على هامش افتتاح فيلم "بغمضة عين" أنه "بصدد العودة إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة بعنوان "أنا يا جروحي" من كلمات الشاعر أحمد ماضي وتوزيع رافي وتسجيل ستوديو روجيه أبي عقل.

ورداً على سؤال، عن إحساسه في المغنى القريب من والده قال محمد: "لا أعرف أترك هذا الموضوع للجمهور".

وعن الهجوم الذي يشنّ على والده والاتهامات المساقة ضدّه وموقفه منها قال "هذه الأغنية بحد ذاتها ستكون رسالة لوالدي".

من جهته، اعترض الشاعر أحمد ماضي الذي كان برفقة محمد على تشبيه إحساس هذا الأخير بوالده فضل، لافتاً إلى أن المقارنة لا تجوز بينهما، لأن فضل تخطى بإحساسه الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بحسب ماضي. وأضاف "كل ما يمكن أن أقوله لكم هو أن نفس محمد في الغناء قريب من والده".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي