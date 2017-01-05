ليليان نمري: سمنتي حمتني من التحرّش

بيروت_ سيدتي نت

أطلت الممثلة ليليان نمري مع الإعلامي تمام بليق في برنامج" بلا تشفير"، ورفضت الرد على سؤال حول ماذا كانت بدانتها سبباً في عدم زواجها، وقالت له "إنت عم بتهدلني". وأضافت "البدانة لم تكن يوماً عقدة في حياتي، ولكنها كانت تزعلّني في بعض الأحيان، لأنها كانت تقف وراء عدم تحقيق رغبتي بشراء فستاناً أعجبني لأنه لا يوجد منه على مقاسي".

كما اعترضت ليان نمري من سؤال آخر وجهه لها تمام حين قال "لو لم تكوني سمينة لكان حظك مع الرجال أفضل؟"، فردت "لا شيء في هذه الحياة يمكن أن يحصل عليه الإنسان إلا بإرادة ربنا. ربما سمنتي حالت دون قيامي بأدوار معينة كتلك التي تلعبها نادين نجيم، والتي طالما حلمت بلعب أدوار مثلها، كما حالت أيضاً دون أن أقدم أغاني رومانسية كالتي تقدمها إليسا".

وأضافت "عندما بدأت إليسا الغناء كانت أغانيها الرمانسية تبكيني".

وتابعت "سمنتي حمتني من التحرّش الجنسي، علماً أن المراة السمينة معرضة لهذا النوع من التحرّش لكن بشكل أقل".

ثم تحدّثت عن قصتها مع مصوّر تلفزيوني أغرم بها قبل 25 عاماً ولكنه لم يخبرها بحبه إلا أخيراً، وعندما سألته عن السبب الذي منعه من التقدم لطلب يدها، فردّ عليها "شخصيتك القوية".