وفاة النجم السوري القدير رفيق سبيعي

دمشق – سيدتي نت

توفي عصر اليوم النجم السوري القدير والملقب بفنان الشعب رفيق سبيعي عن عمر يناهز السابعة والثمانين عاماً وذلك في منزله بمنطقة المزة بدمشق بعد معاناة من أمراض نتيجة التقدم بالعمر حسب ما علم " سيدتي نت " .

وأعلنت عائلة النجم الراحل أن جثمان الراحل رفيق سبيعي سيشيع من جامع الأكرم بدمشق بعد صلاة الجمعة ويوارى الثرى في مقبرة باب الصغير وتقبل التعازي في صالة جامع الاًكرم أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة السادسة إلى الثامنة مساءً للسيدات والرجال .

ويعد رفيق سبيعي أو فنان الشعب من الرواد الأوائل في المسرح والتلفزيون والسينما السورية بل هو من المؤسسين واستمر حتى نهاية حياته بالمشاركة بالأعمال الدرامية.

وقدم سبيعي خلال مسيرته الحافلة العديد من أهم الأعمال برفقة دريد لحام ونهاد قلعي ومنها حمام الهنا وغيرها كما اشتهر بدور الزعيم بالعديد من أعمال البيئة الشامية والتي تسببت بشهرته بلقب الزعيم ومنها "ليالي الصالحية" و"أيام شامية". كما يحمل في تاريخه الفني أكثر من 40 درامياً وعدد كبير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات الإذاعية .

الراحل لديه ثلاثة أبناء وثلاث بنات ومنهم المخرج سيف الدين سبيعي .