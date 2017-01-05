فنان العرب محمد عبده يحيي 5 حفلات في أسبوع

علمت "سيِّدتي" من مصادرها أن فنان العرب محمد عبده سيقوم بإحياء 5 حفلات نهاية الشهر الحالي في غضون أسبوع واحد فقط مسجلاً رقماً قياسياً لم يسجله أي فنان عربي من قبل، حيث سيغني في دار الأوبرا السلطانية في العاصمة العمانية مسقط أيام 26 و27 و29، وكان من المقرر أن تكون حفلتين، إلا أن نفاذ التذاكر دفع المنظمين للاتفاق معه على حفلة ثالثة، وتعتبر دار الأوبرا السلطانية الأقدم في الخليج، ويتسع مسرحها لما يزيد عن 1000 متابع.

كما من المقرر أن يطير محمد عبده إلى جدة للغناء في حفلة ضمن روزنامة هيئة الترفيه في 30 يناير، وفي يوم 3 فبراير سيلتقي جمهوره ضمن مهرجان فبراير في الكويت.

جمهور فنان العرب خشي من أمرين، الأول أن تؤثر هذه الحفلات المتعاقبة على صحة فنان العرب، والأمر الآخر أن محمد عبده تعاقد على حفلة ثالثة في عمان تحسباً لأي قرار إلغاء مفاجئ لحفلته في جدة مثلما حدث معه في سبتمبر الماضي.

كما أفادت مصادر "سيِّدتي" بأن فنان العرب ربما يحيي حفلة في الإمارات في منتصف مارس لم تتضح معالمها بصورة نهائية إلى الآن.