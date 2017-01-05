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ابتسام تسكت تبعث برسالة شكر إلى جمهورها

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الخميس 05-01-2017 22:44

طمأنت الفنانة المغربية ابتسام تسكت جمهورها عن وضعها الصحي بعد خضوعها قبل أسبوع، لعملية جراحية مستعجلة لاستئصال "الزائدة الدودية".
وعبّرت تسكت في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع "انستغرام" عن شكرها الكبير لكل من ساندها في محنتها الصحية من عائلة وأصدقاء ومتابعين، قائلة: "السلام عليكم أحبائي، شكراً جزيلاً على اهتمامكم ودعواتكم وخوفكم عليّ، وقوفكم إلى جانبي ساعدني لكي أتغلب على المرض".
وأضافت: "الحمد الله أنا بألف خير، يلزمني فقط القليل من الوقت والراحة وأعود إليكم أفضل من الأول".
ويشار إلى أن الفنانة "ابتسام تسكت" تشارك في عمل تلفزيوني بعنوان "ألو ابتسام". وسيعرض على القناة المغربية الثانية في شهر رمضان المقبل.

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سيدتي