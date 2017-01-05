بالفيديو: أحمد السقا يخاف من هذا الحيوان.. وتحذير لزوار منزله

إعترف نجم أفلام الحركة والعنف أحمد السقا أنه لا يخاف الا من الفئران، ولا يواجهها أبداً بل يفضل الجري من أمامها، كما أنه لا يتحمل الحشرات الطائرة وطلب سؤال النجمة منى زكي لانها شاهد عيان على خوفه الرهيب من الفئران والحشرات، كما كشف عن نبوءة من الزعيم عادل أمام له تحققت بالفعل، وأصدر تحذيراً مشدداً لزوار منزله.

السقا حل ضيفاً على الحلقة الأولى من البرنامج الاذاعي "الليلة عندك" مع الاعلامي فادي ابراهيم، وتم التسجيل داخل منزله، واحتل هاشتاق "الليلة عند السقا" صدارة الأكثر تداولاً طوال ليل أمس بموقع الفيس بوك، وبدا بتحذير من السقا لزوار منزله من الكلاب المفترسة المتواجدة عند البوابة الرئيسية قائلاً: "لن يصل للمنزل الا الأصدقاء المقربين وأي شخص آخر يأخذ حذره حتى لا تأكله الكلاب".

اعترف السقا أنه لا يحب الحشرات الطائرة، ولكنه لا يخاف الا من الفئران، ويؤمن أن "الجري كل الجدعنة" أمام الفار، طالباً شهادة زميلته النجمة منى زكي مؤكداً أن الفئران تمثل فوبيا حقيقية عنده.

وكشف السقا لأول مرة عن مفاجأة بأنه حصل على توقيع من الزعيم عادل امام في طفولته خلال حضوره عرض لمسرحية "الواد سيد الشغال" كتب الزعيم له خلاله "اعيش واشوفك نجم كبير"، وانه حرص على الذهاب للزعيم خلال الأيام الماضية وحمل معه الصورة التى وقع عليها الزعيم، ليقوم الزعيم بالتوقيع عليها مرة اخرى بكلمة "عيشت وشوفتك نجم كبير".

وأضاف أنه يتمنى أن يجمعه فيلم واحد بالنجمين أحمد حلمي ومنى زكي، وأكد أنه اتصل بحلمي لتهنئته بمولوده الجديد يونس.

أكد أن سليمان عيد هو أقرب أصدقاء الوسط الفني لقلبه، وقال أنه يستعد حاليا لكتابة مذكرات والده المخرج الراحل صلاح السقا، كما يجهز لديوان رباعيات السقا الذى يكتبه بنفسه وانتهى من جزء كبير منه.

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