ضبط 9240 زجاجة زيت تموين مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 9240 زجاجة زيت تموين مدعم مخصصة للبطاقات التموين الذكية قبل بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكان رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط"رمضان ا ع" تاجر مواد غذائية ومقيم بولين دائرة مركز كفر الدوار بحوزته 9240 زجاجة زيت تموين مدعم مخصصة للبطاقات التموين الذكية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.