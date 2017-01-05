«الأوقاف» تعلن الإنتهاء من قوائم الخطب

انتهت اللجنة التنفيذية المنبثقة من اللجنة العامة لإعداد خطة خطب الجمعة بوزارة الاوقاف من إعداد قوائم موضوعات الخطب وسيتم توزيعها على الخطتين قصيرة المدى و تشمل (54) موضوعاً للعام الأول ومتوسطة المدى وتشمل (270) موضوعاً لمدة خمس سنوات وإرسالها متكاملة لأعضاء اللجنة لوضع لمساتهم وملاحظاتهم

> الأخيرة عليها.

وأضاف بيان لوزارة الاوقاف اليوم,أن اللجان العلمية ستبدا بعد ذلك في كتابة الموضوعات بمشاركة نخبة من خيرة الأساتذة من علماء الدين و النفس و الاجتماع وطرح الخطة قريباً على موقع الوزارة لتلقي أي ملاحظات أو مقترحات بشأنها.

كما سيتم عقد اجتماع للجنة الرئيسية لمراجعة الخطة قبل رفعها متكاملة إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأضافت الأوقاف، أن موضوعات الخطب شملت 13 محوراً هى الأخلاق والقيم الوطنية وقضايا التطرف والإرهاب والعمل والإنتاج والمعاملات وبناء الأسرة والشباب والمرأة ودور ذوي الاحتياجات الخاصة في بناء المجتمع والتعليم والتثقيف والتربية الإيمانيات والمناسبات الدينية والقضايا العامة .

وأشار البيان إلى أنه في حالة المستجدات والحوادث والظروف الطارئة سيتم تخصيص الجزء الثانى من الخطبة لمعالجتها في حدود ما تقتضيه وتحتمه طبيعة كل ظرف على حدة كما سيتم معالجة هذه المستجدات والقضايا الطارئة أيضا من خلال الندوات والدروس والقوافل المتنوعة.