اتحاد الكرة يعيد نظام الاستبدال لأندية الدوري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، الموافقة على عودة نظام الاستبدال في قوائم أندية الدوري الممتاز، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، في اجتماعه اليوم الخميس، بمقر الإتحاد في الجزيرة، السماح لكل أندية الدوري باستبدال لاعبين اثنين فقط في قوائمها خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، رغم اعتراض الجمعية العمومية للاتحاد على الأمر في اجتماعها الأخير الذي عقد الشهر الماضي.

كما قرر اتحاد الكرة تكليف عصام عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة، بإدارة لجنة الحكام في الاتحاد, وذلك بعد قبول اعتذار رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام السابق، ورغبته في عدم العودة إلى رئاسة اللجنة مرة أخرى.