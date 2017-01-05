أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة -
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

اتحاد الكرة يعيد نظام الاستبدال لأندية الدوري

Google+ Print
اتحاد الكرة يعيد نظام الاستبدال لأندية الدوري اتحاد الكرة يعيد نظام الاستبدال لأندية الدوري

عصام عبد الفتاح

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، الموافقة على عودة نظام الاستبدال في قوائم أندية الدوري الممتاز، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، في اجتماعه اليوم الخميس، بمقر الإتحاد في الجزيرة، السماح لكل أندية الدوري باستبدال لاعبين اثنين فقط في قوائمها خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، رغم اعتراض الجمعية العمومية للاتحاد على الأمر في اجتماعها الأخير الذي عقد الشهر الماضي.

كما قرر اتحاد الكرة تكليف عصام عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة،  بإدارة لجنة الحكام في الاتحاد, وذلك بعد قبول اعتذار رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام السابق، ورغبته في عدم العودة إلى رئاسة اللجنة مرة أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا