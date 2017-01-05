الحكومة: 4 مشروعات لتجديد الخطاب الدينى ولجان علمية لوضع خطبة الجمعة

كتبت هند مختار

كشف مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على 4 مشروعات لتجديد الخطاب الدينى، من بينها تشكيل لجان علمية لوضع خطبة الجمعة وتعميمها وتسيير الأئمة والقوافل الدعوية إلى المحافظات النائية، بجانب 4 مشروعات للتثقيف الدينى تعمل عليهم وزارة الأوقاف .

وأوضح مجلس الوزراء، فى تقرير كشف حساب الحكومة عن الـ7 أشهر الماضية، أنه تم زيادة معدلات الإحلال والتجديد والصيانة بالمساجد بنحو 300 مسجد وزيادة عدد المراكز الثقافة الإسلامية إلى 25 مركزا، وزيادة عدد الائمة والخطباء الموفدين للخارج إلى 82 إماما.

وفى قطاع البيئة أوضحت الحكومة، أن هناك 28 مشروعا جارى تنفيذهم، والعمل عليهم و17 برنامجا وفى قطاع الآثار هناك 24 مشروعا تم الانتهاء من 5 مشروعات منهم، وجارى تنفيذ19 مشروعا بجانب 5 قرارات و10 اتفاقيات وبروتوكولات، وفى مجال الرياضة هناك 812 مشروعا و15 برنامجا.