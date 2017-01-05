بالصور.. مجلس الصيد يكرم عمرو سليم بطل التايكوندو بعد الإنجاز الأفريقى

احتفل مجلس إدارة نادى الصيد برئاسة عمرو السعيد مساء اليوم الخميس، بمقر النادى بالدقى بالدكتور عمرو سليم بطل التايكوندو وعضو اللجنة الرياضية العليا بالنادى، بمناسبة حصولة على الحزام الأسود 8 دان وهو اللقب الأول على مستوى مصر وقارة أفريقيا.

حضر حفل التكريم أعضاء مجلس إدارة النادى برئاسة عمرو السعيد واعضاء المجلس إيهاب حشيش وأشرف محرم وأحمد الشاذلى وإيمان مقبل شاكر واللواء سامى سعد زغلول المدير التنفيذى للنادى ومحمد الدباح نائب المدير التنفيذى للنشاط الرياضى ومحمد غباشى مساعد المدير التنفيذى وخالد فوزى مقرر لجنة التايكوندو وأحمد نصر رئيس اللجنة الرياضية العليا وعمرو خيرى بطل العالم السابق وهانى خيرى مدرب النادى والمستشار محمد مصطفى عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو والعميد عادل سرور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السابق والحكام الدوليين وليد جودة وصلاح أبو حامد.

وتواجد في الحفل لاعب النادي ومنتخب مصر وبطل أفريقيا سيف عيسي صاحب فضية بطولة الجائزة الكبري بأذربيجان وبرونزية الفرق مع منتخب بلجيكا.

وحرص لاعبو ولاعبات وبراعم التايكوندو على تقديم عرض رائع وتقديم التحية للدكتور عمرو سليم وعمرو خيرى ومجلس إدارة النادى.