مصر تدين مقتل جنديين مغربيين ضمن قوة الأمم المتحدة بإفريقيا الوسطى

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، الهجوم الذي شنه مسلحون على قافلة تنتمي لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، مما أسفر عن مقتل جنديين مغربيين وإصابة جنديين آخرين.

وأعرب المستشار أحمد أبوزيد ، في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، عن خالص التعازي لأسر الضحايا وحكومة وشعب المغرب الشقيق، مثمنًا الدور البطولي الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية المولى عز وجل، أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، مؤكدًا على وقوف مصر حكومة وشعبًا بجانب حكومة وشعب إفريقيا الوسطى لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.