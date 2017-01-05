في أول ظهور إعلامي له مديرًا فنيًا للزمالك.. حلمي ضيف «الجمعة في مصر» غدًا

كتبت – إنجي لطفي

> يحل الكابتن محمد حلمي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في أول ظهور له منذ توليه مسئولية الفريق مجددًا ضيفًا على الإعلامية الدكتورة ياسمين سعيد، غدًا الجمعة، في حلقة برنامجها “الجمعة في مصر” الذي يذاع من خلال شاشة MBC مصر.

ويتحدث المدير الفني لنادي الزمالك، خلال اللقاء عن مباراة القمة 113 والتي انتهت بفوز الأهلي، بالإضافة للتشكيل الجديد لجهازه الفني والصفقات الجديدة التي ينوي عقدها لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية وعلاقته باللاعبين القدامي في الزمالك.

برنامج”الجمعة في مصر”، يعرض كل جمعة على قناة MBC مصر، من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء، ويقدم كل ما يهم المواطنين من أخبار، بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة بين السياسة أو الاقتصاد أو الرياضة أو الفن.