أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة -
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

في أول ظهور إعلامي له مديرًا فنيًا للزمالك.. حلمي ضيف «الجمعة في مصر» غدًا

Google+ Print
في أول ظهور إعلامي له مديرًا فنيًا للزمالك.. حلمي ضيف «الجمعة في مصر» غدًا في أول ظهور إعلامي له مديرًا فنيًا للزمالك.. حلمي ضيف «الجمعة في مصر» غدًا

محمد حلمي

كتبت – إنجي لطفي
> يحل الكابتن محمد حلمي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في أول ظهور له منذ توليه مسئولية الفريق مجددًا ضيفًا على الإعلامية الدكتورة ياسمين سعيد، غدًا الجمعة، في حلقة برنامجها “الجمعة في ” الذي يذاع من خلال شاشة MBC مصر.

ويتحدث المدير الفني لنادي الزمالك، خلال اللقاء عن مباراة القمة 113 والتي انتهت بفوز الأهلي، بالإضافة للتشكيل الجديد لجهازه الفني والصفقات الجديدة التي ينوي عقدها لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية وعلاقته باللاعبين القدامي في الزمالك.

برنامج”الجمعة في مصر”، يعرض كل جمعة على قناة MBC مصر، من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء، ويقدم كل ما يهم المواطنين من أخبار، بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة بين السياسة أو الاقتصاد أو الرياضة أو الفن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً

مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة