الألمان يزدادون ثراءً رغم انخفاض معدل الفائدة

رغم انخفاض أسعار الفائدة المالية لدى المدخرين في ألمانيا، باتت الأسر العادية في البلاد أكثر ثراءً في المتوسط، وخصوصا من خلال الأسهم والسندات المالية. وهو ما أدى إلى تطور إيجابي في مستوى الدخل.رجحت الحسابات الأولية للبنك المركزي التعاوني الألماني أن تكون ممتلكات الأصول المالية قد ارتفعت لدى العائلات الألمانية بمقدار 230 مليار يورو العام الماضي، لتصل إلى نحو 5.7 تريليون يورو.

وفي الوقت نفسه زادت الأجور الجماعية والرواتب بشكل ملحوظ في العام الماضي 2016. وقد سمح الانخفاض المستمر لمستوى التضخم المالي للموظفين بتوفير أموالاً أكثر في حساباتهم المصرفية.

وبلغت الزيادة في الأصول النقدية 4.1 في المئة، أي أقل بقليل عن العام الذي سبقه 2015 (4.8 في المئة). وعزا اقتصاديو البنك المركزي التعاوني الألماني -في دراستهم التي نشروها الخميس (الخامس من يناير/ كانون الثاني 2017)- ذلك في جزء كبير منه إلى الزيادة في قيمة الأسهم والسندات المالية. وذكروا أن ما أمكن جمعه حتى نهاية العام في ديسمبر/ كانون الأول هو ما حقق مكاسب كبيرة في استثمارات سنة 2016، وذلك رغم انخفاض أسعار الفائدة المالية لدى المدخرين في ألمانيا.

ع.م/ ف.ي (DW)

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