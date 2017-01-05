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فى عيد ميلادها| نجوى فؤاد.. «رئيس وأمير ووزير‎»

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فى عيد ميلادها| نجوى فؤاد.. «رئيس وأمير ووزير‎» فى عيد ميلادها| نجوى فؤاد.. «رئيس وأمير ووزير‎»

نجوي فؤاد

كتب – مصطفى حمزة

تحل غدًا الجمعة، الذكرى رقم 78 لميلاد الراقصة الشهيرة نجوى فواد، مع تسليط الأضواء عليها يطل بالخلفية مجموعة شخصيات هامة أبرزهم رئيس ووزير
> وأمير..أثروا للغاية بحياتها.

الرئيس

فهو جيمى كارتر، الذى لم يكتفى خلال زيارته الاولى لمصر بطلب مشاهدتها ترقص، بل دعاها للرقص فوق ترابيزته ، وبعدها قال لها (حسب تصريحاتها) أن ”هنرى كسينجر” قال لى ان “رجلك “حلوة.. ولازم اشوفها”.

الوزير

فهو هنرى كسينجر .الذى اكد فى مذكراته اعجابه بها..وعرف عنه حرصه على مشاهدة رقصها كلما زار .. وقيل انه تمنى الزواج منها، إلا أنها نفت ذلك.

الأمير

فهو وفقًا لما كشفته نجوى فواد، فهو الوليد بن طلال، الذى تكفل بكافة مصاريف علاجها خلال أزمتها الصحية.

يذكر أن،  نجوى ولدت فى الاسكندريه.لاب مصرى وام فلسطينية، وتزوجت 12مرة.. وانفردت بتلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب مقطوعة قمر 14 خصيصًا
> لترقص عليها.

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