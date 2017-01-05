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رئيس المصرى: أحمد جمعة مش للبيع لو بملايين الدولارات

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رئيس المصرى: أحمد جمعة مش للبيع لو بملايين الدولارات رئيس المصرى: أحمد جمعة مش للبيع لو بملايين الدولارات

أكد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادى المصرى أن مجلسه يرفض بيع أى لاعب من القوام الأساسى للفريق ولو عرض علينا ملايين الدولارات نظرًا لاحتياج الفريق لجهود كل لاعب فى المرحلة المقبلة.

 

أضاف رئيس المصرى البورسعيدى لـ"اليوم السابع" أن جميع اللاعبين بالفريق عقودهم سارية لمدة ثلاثة سنوات مقبلة ولا يحق لأى لاعب الرحيل عن النادى المصرى إلا بموافقة المجلس وهذا ما نرفضه شكلا وموضوعا .

 

وتابع حلبية أن كل ما تردد مؤخرًا عن بيع أحمد جمعة مهاجم المصرى والمنتخب لأى نادٍ داخل أو خارجها لا أساس له من الصحة متمنيًا تحرى الدقة فى الأخبار التى تريد زعزعة استقرار الفريق.

 

واختتم حلبيه حديثه قائلاً: "بنذل قصارى جهدنا لإسعاد جماهير بورسعيد التى تبحث عن بطولة مع الفريق تحت قيادة العميد حسام حسن وهذه ما نريد تحقيقيه فى المرحلة الحالية".

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مصر 365

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