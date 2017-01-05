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غادة عبد الرازق: روتانا اختارت ملابسى.. وباسل الخياط :التمثيل هو الكذب بصدق

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غادة عبد الرازق: روتانا اختارت ملابسى.. وباسل الخياط :التمثيل هو الكذب بصدق غادة عبد الرازق: روتانا اختارت ملابسى.. وباسل الخياط :التمثيل هو الكذب بصدق

غادة عبد الرازق

كتبت- إنجي لطفي

بدأت الحلقة الجديدة من برنامج ” Arab Casting ” فى موسمه الثانى على شاشة قناة “ON E”، بإستعراض فنى قدمه عدد من الفنانين المشاركين على طريقة المسرح التليفزيونى الكوميدي.

وظهرت لجنة التحكيم المكونة من النجم السورى قصى خولى، والفنان طارق العلى، الفنان باسل خياط والنجمة غادة عبدالرازق، على المسرح خلال العرض المباشر الثالث من البرنامج.

وقال باسل، فى بداية الحلقة، إن التمثيل هو الكذب بصدق، وهذا لا ينطبق على الحياة العامة ولكن على التمثيل فقط، لأن الفنان يكذب بكل صدق من أجل إيهام المشاهد وهذا لا يعنى أن الفنانين كذابين.

فيما فوجئ الفنان قصى بزرار قميصه مقطوعاً ، وبحث عنه  ليجده، ويقول للجمهور هنركبه بعد الحلقة، فيما قال الفنان طارق العلى، إن زوجته تتركه لتتابع أعمال الفنانة غادة عبدالرازق، مضيفًا أنها نجمة جميلة تقنعنا بتمثيلها وأدائها المبهر.

فيما منحت الفنانة غادة عبدالرازق، فريق عمل البرنامج بـ”بوكيه الورد”، وكشفت على الهواء أن إبنتها “روتانا” هى التى اختارت لها ملابسها الخاصة بهذه الحلقة، مضيفة أنها كانت مسافرة إلى إحدى الدول وتأخرت فى ترتيب نفسها، وفور عودتها صباح اليوم لحضور البرنامج اصطحبتها ابنتها روتانا وقامت بشراء هذه الملابس التى اختارتها بذوقها، ووجهت لها الشكر على الهواء مباشرة.

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