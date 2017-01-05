علماء سويسريون: الأنسولين الصناعى يدق الأبواب لتحسين علاج مرضى السكر

كتب بيتر إبراهيم

نجح فريق من العلماء بجامعة بازل السويسرية، فى استبدال ذرة الهيدروجين بذرة اليود فى هرمون الأنسولين، حتى ينطلق بسرعة، وهو ما يدل على أن صناعة الأنسولين باتت قريبة جدا.

ووفقاً للموقع العلمى الأمريكى “Science Daily”، أوضح الباحثون من جامعة بازل أن الأنسولين يتم إفرازه فى البنكرياس ويكمن دوره فى تنظيم مستوى السكر فى الدم ولكن تتفكك جزيئاته ببطء.

وفى الدراسة، حاول الباحثون السيطرة على عملية تفكيك الأنسولين وذلك عن طريق التعديلات الكيميائية باستبدال ذرة الهيدروجين بذرة اليود من أجل تحسين علاج مرض السكر، وينتج عن ذلك ما يعرف باسم "الأنسولين التناظرى"، والذى يختلف عن الأنسولين الطبيعى فى كل من الهيكل والخصائص.

وأشار فريق البحث بقيادة البروفيسور "ماركوس مولى" من قسم الكيمياء فى جامعة بازل بالتعاون مع باحثين من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، إلى أن تبادل الباحثين ذرة الهيدروجين واحدة من ذرة اليود الذى ينظم التفاعلات بين الجزيئات التى أسفرت عن تفكيك الأنسولين بأكثر سرعة.

وأضاف الباحثون أن إدخال ذرة اليود بديلا لذرة الهيدروجين فى الأنسولين تحسن قدرته فى خفض مستويات السكر فى الدم، ويأملون فى تطويره قريباً وتجربته على الإنسان.

جدير بالذكر أن عدد الأشخاص المصابين بالسكر قد ارتفع من 108 ملايين شخص فى عام 1980 إلى 422 مليون شخص فى عام 2014، كما ارتفع معدل انتشاره على الصعيد العالمى لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة من 4.7% فى عام 1980 إلى 8.5% فى عام 2014، وهو سبب رئيسى للعمى والفشل الكلوى والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف السفلية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية “WHO”.