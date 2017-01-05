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تفجير وهجوم أمام محكمة في إزمير غربي تركيا.. والأمن يقتل مهاجمين اثنين

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تفجير وهجوم أمام محكمة في إزمير غربي تركيا.. والأمن يقتل مهاجمين اثنين تفجير وهجوم أمام محكمة في إزمير غربي تركيا.. والأمن يقتل مهاجمين اثنين

صورة من الحدث

قتل مهاجمان ورجل شرطة ومدني في هجوم بسيارة مفخخة وآخر مسلح على محكمة في مدينة أزمير التركية، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

وتفيد التقارير بإصابة عدد كبير من الأشخاص بجراح.

وأظهرت الصور سيارتين تشتعل فيهما النيران، وجسد رجل يحمل سلاحًا، كما تفيد تقارير بالبحث عن مهاجم ثالث.

ووقع التفجير بسيارة مفخخة أمام مقر المحكمة، بحسب والي إزمير.

وأفادت مصادر أمنية وطبية بمقتل رجل شرطة وموظف بوزارة العدل في الهجوم.

وتعرض عدد من المدن التركية الكبرى مؤخرا لهجمات من قبل تنظيم الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد.

وشنت تركيا عملية عسكرية في سوريا في أغسطس “لإبعاد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد عن حدودها.”

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية الهجوم على الملهى الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة الذي أسفر عن 39 شخصا.

وقال والي إزمير إيرول أيلديز إن السيارة توقفت أمام المحكمة في أزمير، مما أدى تبادل اطلاق النيران ثم تم ابطال القنبلة بعد ذلك.

وكان المسلحان يحملان بنادق كلاشنكوف وقنابل يدوية.

وتفيد تقارير بأن عدد الجرحى يتراوح بين خمسة وعشرة أشخاص.

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