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وزير الرياضة يوجه بضرورة الاهتمام بأرضية استاد القاهرة قبل ودية تونس

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وزير الرياضة يوجه بضرورة الاهتمام بأرضية استاد القاهرة قبل ودية تونس وزير الرياضة يوجه بضرورة الاهتمام بأرضية استاد القاهرة قبل ودية تونس

الخميس، 05 يناير 2017 08:24 م

>كتب رامى ناجى وأسماء عمر

 

وجه  المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة،  بضرورة الاهتمام بأرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، حتي تصبح جاهزة لمباراة الودية أمام منتخب تونس مساء الأحد المقبل، استعدادا لبطولة أفريقيا بالجابون.

 

 وكان  وزير الشباب والرياضة قد شاهد جزءا من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة  في حضور هاني أبوريدة رئيس الاتحاد والمهندس محمود طاهر رئيس الأهلي وأحمد مجاهد وحازم الهواري ومجدي عبد الغني اعضاء الجبلاية.

 

ويشارك منتخب الفراعنة في بطولة افريقيا بالجابون التي تنطلق في 14 يناير الجاري، بالمجموعة الرابعة التي تضم كل من مالي وغانا واوغندا.

 

 


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