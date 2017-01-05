بالصور.. القبض على مجموعة تصنع السيارات من قطع الغيار محليا بدون ترخيص

الدقهلية شريف الديب ـ محمد حيزة

ألقت قوات أمن الدقهلية، القبض على مجموعة تقوم بتهريب قطع غيار سيارات وتقوم بتجميع السيارات محليا بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية بمدينة المنصورة.

وردت معلومات للمقدم دكتور شريف شعيشع، رئيس مباحث مرور الدقهلية، بتشغيل 26 سيارة سوزوكي فان، أوتوماتيك، بعجلة قيادة يمين، بخط المنصورة طناح، وتستخدم في نقل البضاع بدون ترخيص، مما قد يعرض حياة وممتلكات المواطنين للخطر، حيث أنها سيارات مجهولة، دون أرقام أو لوحات معدنية، وتم دخولها للبلاد كسيارات مقطعة قطع غيار.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط 12 سيارة سوزوكي فان، عجلة قيادة يمين، وسيارة نيسان، بكابينة مكبرة، طراز أمريكي، عجلة قيادة يسار، مجمعة قطع غيار وتصنيع محلي، وسيارة فولكس، مجمعة وتصنيع محلي بقرية طناح، وسيارة لانسر باجيرو، عجلة قيادة يمين، مجمعة وتصنيع محلي بذات القرية.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد ممدوح الحصي، مدير إدارة المرور، بتمكن المقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور، من ضبط السيارات المذكورة، والقبض على 9 أشخاص، مسؤلين عن التصنيع والتسيير، وتم تحرير محاضر بشأنهم، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.