التعليم العالى: لا صحة لتحويل معاهد الخدمة الإجتماعية لكليات مجتمع

أكد محمد حجازى، المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى، عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية لتصريح منسوب للدكتور خالد قاسم مساعد أول وزير التعليم العالى بشأن اتجاه الوزارة تحويل معاهد الخدمة الاجتماعية العليا إلى كليات مجتمع فى تخصصات أمن إدارى وصناعى.

وأضاف “حجازى” في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذا التصريح غير صحيح ولم يدلى الدكتور خالد قاسم بأى تصريح صحفى بهذا الشأن، مؤكدًا أن هذا الخبر غير صحيح وليس له أى أساس من الصحة، داعيًا إلى تحرى الدقة فى نشر الأخبار وعدم الترويج لإشاعات تهدف إلى إحداث بلبلة فى المجتمع الجامعى.