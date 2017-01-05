أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة -
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

التعليم العالى: لا صحة لتحويل معاهد الخدمة الإجتماعية لكليات مجتمع

Google+ Print
التعليم العالى: لا صحة لتحويل معاهد الخدمة الإجتماعية لكليات مجتمع التعليم العالى: لا صحة لتحويل معاهد الخدمة الإجتماعية لكليات مجتمع

أرشيفية

أكد محمد حجازى، المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى، عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية لتصريح منسوب للدكتور خالد قاسم مساعد أول وزير التعليم العالى بشأن اتجاه الوزارة تحويل معاهد الخدمة الاجتماعية العليا إلى كليات مجتمع فى تخصصات أمن إدارى وصناعى.

وأضاف “حجازى” في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذا التصريح غير صحيح ولم يدلى الدكتور خالد قاسم بأى تصريح صحفى بهذا الشأن، مؤكدًا أن هذا الخبر غير صحيح وليس له أى أساس من الصحة، داعيًا إلى تحرى الدقة فى نشر الأخبار وعدم الترويج لإشاعات تهدف إلى إحداث بلبلة فى المجتمع الجامعى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا