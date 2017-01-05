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نشرة ONAا ماسبيرو ينقل «قداس الميلاد».. عمرو سعد ضيف«SNL».. يارا ضيفة عمرو أديب

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نشرة ONAا ماسبيرو ينقل «قداس الميلاد».. عمرو سعد ضيف«SNL».. يارا ضيفة عمرو أديب نشرة ONAا ماسبيرو ينقل «قداس الميلاد».. عمرو سعد ضيف«SNL».. يارا ضيفة عمرو أديب

 

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يقدم التليفزيون المصرى بقنواته الأولى والثانية والفضائية المصرية، تغطية إعلامية مميزه للإحتفال بأعياد الميلاد المجيد من خلال تطويع كافة فقراته وبرامجه لهذه الاحتفالية كبرامج يوم جديد، ألوان الطيف ، من ماسبيرو..للمزيد

يحل الفنان عمرو سعد،  ضيفًا على برنامج Saturday Night Live بالعربي المذاع على شاشة cbc وذلك في الحلقة الثانية عشر من البرنامج الذي يذاع يوم السبت المقبل في تمام الحادية عشر مساء..للمزيد

يستضيف برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني وسهير جودة على شاشة “سي بي سي”،  الفنان لطفي لبيب وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا..للمزيد

يستضيف برنامج “كل يوم جمعة” على قناة ON E ، غدًا الجمعة، المطربة اللبنانية يارا، فى سهرة غنائية وحوار مع الإعلامى عمرو أديب، وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً..للمزيد

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